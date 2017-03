Diseñan losas con vigas de bambú. Resistentes como las de acero y más econ&oacu...

El arquitecto João Boto Caeiro, investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), y la empresa Kaltia Consultoría y Proyectos crearon un sistema de losas basadas en vigas de bambú reforzadas con acero que sirven de estructura para las construcciones. (Jue, 16 Feb 2017)

Estas bambulosas , como ellos mismos las llamaron, son igual de resistentes que las losas convencionales fabricadas con concreto y varillas de acero. Además, por el bajo costo del bambú , la innovación podría reducir hasta 20 por ciento los precios de la construcción de las losas, destacó el arquitecto. "Esto representa una oportunidad para las comunidades marginadas del país o para las zonas que son más afectadas por desastres naturales, ya que podrán construir casas resistentes a un costo menor".Esta invención, realizada con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( Conacyt ) a través del Programa de Estímulos a la Innovación, se encuentra en proceso de patente.El bambú tiene importantes propiedades de diseño que lo hacen un material ideal para la construcción. Por ejemplo, tiene una resistencia de 102 kilos por metro cuadrado, mientras que el concreto tiene una de 82 kilos y la madera de 76 kilos, de acuerdo con el documento Perspectivas del bambú para la construcción en México, realizado por el investigador Víctor Rubén Ordóñez Candelaria y publicado por el Instituto de Ecología (Inecol).Además, agrega el artículo, el bambú es ligero, lo cual facilita su manejo. Asimismo, el bambú no requiere de muchos cuidados para su cultivo, pues puede crecer en casi cualquier parte del mundo en donde exista un clima cálido y húmedo.El bambú como soporteCon el propósito de aprovechar más esta planta, Boto Caeiro, en coordinación con los arquitectos y especialistas en ingeniería de construcción Verónica María Correa Giraldo, Esteban Flores Méndez y Mathieu Queiros, de la empresa Kaltia Consultoría y Proyectos, crearon las bambulosas.Lo que hicieron fue añadir una tira de acero, sostenida por una especie de anillos también de acero, que le proporcionan mayor rigidez a las varas de bambú que miden tres o más metros de largo, y que son utilizadas como soporte en las losas.En entrevista, Boto Caeiro señaló que se trata de “un sistema prefabricado conformado por varias vigas reforzadas de bambú y elementos de acero que servirán como soporte de las losas, las cuales pueden ser de madera, concreto o del material que el cliente requiera”.A decir del investigador, esta bambulosa es de ágil implementación, ya que al ser ligera (entre cinco y siete kilogramos por metro lineal, dependiendo del espesor del bambú), puede ser colocada por mano de obra no especializada, además de que no requiere de maquinaria para poder mover las estructuras.Asimismo, agregó el arquitecto, son estructuras durables. Una bambulosa bien cuidada, es decir, que no esté expuesta constantemente a los rayos directos del sol, ni que sea mojada continuamente, puede durar cientos de años.Además, Boto Caeiro reiteró que las vigas de bambú “tienen un diseño estéticamente agradable, son de bajo impacto ambiental y tienen un costo competitivo en el mercado”.Hasta el momento, detalló que estas bambulosas se han utilizado en cuatro construcciones: dos en Oaxaca, una en Tlaxcala y otra más en Querétaro. Actualmente se comercializa por Katia.